Mash: «АвтоВАЗ» может отозвать около 600 тыс Lada Granta

«АвтоВАЗ» может отозвать около 600 тыс. Lada Granta, Lada Vesta и Lada Niva, которые уже находятся в пользовании у людей. Это связано с отсутствием у них подушек безопасности, ABS, ESP и других деталей, сообщает Mash .

До июня 2022 года производитель выпускал автомобили Lada в другой комплектации. В ней присутствовали и подушки безопасности, и ABS, и др. Однако позднее «АвтоВАЗ» начал продавать авто без этих деталей из-за антироссийских санкций.

Сейчас дефицита деталей нет. В Национальном автомобильном союзе (НАС) решили, что Lada без подушек безопасности является небезопасным транспортным средством. Потому было направлено официальное письмо в Росстандарт и гендиректору компании «АвтоВАЗ» Максиму Соколову.

В НАС попросили отозвать около 600 тыс. авто, которые подвергают опасности как водителей, так и пешеходов, и доукомплектовать их за счет компании-производителя. В союзе считают, что дооснащение машин важнейшими системами безопасности поспособствует безопасности водителей и продемонстрирует лояльность компании к своим клиентам.

Ранее «АвтоВАЗ» допустил снижение производственного плана на 2025 г. Решение могут принять на фоне сильного замедления авторынка.