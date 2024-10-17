Российских водителей будут лишать прав за любую попытку сокрытия номера

Автомобилистов будут лишать прав на 1,5 года не только за видоизмененные номера, но и за любую попытку их сокрытия, даже непреднамеренную. Например, если цифры залеплены снегом, грязью или бумагой, сообщает Mash .

Такое решение принято с целью прекратить «бесплатные» парковки и возможность гонять и скрываться от дорожных камер.

ГИБДД обратила внимание на снег и грязь, которые могут залепить номера. Попавшихся на таком нарушении водителей сперва ждет штраф, а во второй раз — лишение прав от 1 до 1,5 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россиян начнут лишать автомобильных прав на срок до 1,5 года, если они используют устройства для сокрытия госномеров на машине. Ранее за поездки без номерных знаков, их специальное видоизменение или сокрытие водителя могли лишить прав на срок до 3 месяцев или оштрафовать на 5 тыс. рублей.

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