Путин указом ужесточил наказание для россиян, скрывающих госномера на машине

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россиян начнут лишать автомобильных прав на срок до 1,5 года, если они используют устройства для сокрытия госномеров на машине. Ранее за поездки без номерных знаков, их специальное видоизменение или сокрытие водителя могли лишить прав на срок до 3 месяцев или оштрафовать на 5000 рублей, сообщает РИА Новости .

Документ обнародован на портале официального опубликования правовых актов.

Ужесточение наказания коснется водителей, которые используют на своих транспортах устройства, затрудняющие идентификацию номеров, либо позволяющие их скрыть или изменить. Теперь за такое нарушение граждан начнут лишать прав на 1-1,5 года, а также конфисковать их машины.

Кроме того, в соответствии с подписанным президентом законом автовладельцев также будут лишать прав на срок до 1,5 года, если они повторно управляли машиной без номерных знаков или с устройствами, скрывающими госномера.