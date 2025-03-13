Российские автодилеры попросили Мишустина о льготных кредитах

Такое же обращение было направлено главе администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю — замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову. РоАД просит правительство разработать программу льготного кредитования, чтобы пополнять оборотные средства с помощью займов.

При этом ставку по таким кредитам попросили установить на уровне 10%, что вдвое ниже нынешней ключевой ставки — 21%. Также автодилеры попросили разработать меры для предотвращения кризиса в отрасли, сообщают «Ведомости».

Ранее стало известно, что импорт новых машин из иностранных государств в РФ рухнул в два раза. В январе в страну ввезли 32 тыс. автомобилей, а в том же месяце в 2024 году в Россию прибыли 64 тыс. транспортных средств.