Россиянам могут дать право ремонтировать машины на «своих» СТО по страховке

Россиянам могут дать право самостоятельно выбирать автомастерскую для ремонта после аварии по ОСАГО, пишет газета «Известия» .

Сейчас станцию техобслуживания можно выбрать из списка страховщика. Но сервисы часто не успевают починить автомобиль за положенные по закону 30 дней из-за дефицита запчастей.

В таком случае попавший в аварию клиент получает от страховой компании деньги, которых часто не хватает на полноценное восстановление машины.

«Если позволить россиянам выбирать и другие СТО, то они смогут обращаться в уже знакомые станции и ближе к дому», — считает представитель СК «МАКС» Иван Попов. Это позволит повысить качество ремонта, уточнил он.

Ранее Госдума рассмотрела законопроекты об увеличении срока восстановления авто по ОСАГО с 30 до 45 дней и возможности оформления ДТП через Госуслуги.