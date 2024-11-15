Россиянам могут дать право ремонтировать машины на «своих» СТО по страховке
Россиянам могут дать право самостоятельно выбирать автомастерскую для ремонта после аварии по ОСАГО, пишет газета «Известия».
Сейчас станцию техобслуживания можно выбрать из списка страховщика. Но сервисы часто не успевают починить автомобиль за положенные по закону 30 дней из-за дефицита запчастей.
В таком случае попавший в аварию клиент получает от страховой компании деньги, которых часто не хватает на полноценное восстановление машины.
«Если позволить россиянам выбирать и другие СТО, то они смогут обращаться в уже знакомые станции и ближе к дому», — считает представитель СК «МАКС» Иван Попов. Это позволит повысить качество ремонта, уточнил он.
Ранее Госдума рассмотрела законопроекты об увеличении срока восстановления авто по ОСАГО с 30 до 45 дней и возможности оформления ДТП через Госуслуги.