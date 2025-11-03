Россиян арестуют на 15 дней при нежелании снять обложку с водительских прав

Штраф до четырех тыс. рублей или административный арест до 15 дней может грозить водителю, если он откажется по просьбе инспектора ГАИ передать для проверки водительское удостоверение, сняв с него обложку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции.

Там говорится, что работник полиции в случае появления сомнений в подлинности водительского удостоверения может попросить у россиянина проверить его без обложки. Если водитель откажется снять оболочку, то инспектор ГАИ посчитает это воспрепятствованием исполнению служебных обязанностей.

За такое правонарушение может наступить административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП. В рамках нее на россиянина могут наложить штраф в размере от двух до четырех тыс. рублей, административный арест до 15 дней либо обязательные работы до 120 часов.

Ранее 115 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Московской области на сумму 575 тыс. рублей. Они оставляли авто рядом с мусорными баками и мешали вывозу отходов.

