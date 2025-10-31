Более 100 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Подмосковья

За неделю к административной ответственности за размещение транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерных площадок, привлечено 115 автовладельцев. Общая сумма штрафов составила 575 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Выявить недобросовестных собственников автомобилей удалось благодаря обращениям граждан через приложение «Народный инспектор»

Наибольший объем нарушений правил парковки зафиксирован на территории:

Ленинского — 28;

Одинцовского — 27;

Красногорск — 10.

Напомним, сервис «Народный инспектор» создан на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью пользователи могут самостоятельно бороться с нарушениями на территории Подмосковья, в числе которых — парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля, а также блокирование проезда для мусоровоза.

Для регистрации обращения необходимо снять короткий ролик и отправить его с помощью электронного сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.