Россия почти обошла США в самолето- и двигателестроении

Россия близка к тому, чтобы самостоятельно производить самолеты и двигатели

РФ близка к тому, чтобы без чьей-либо помощи начать производить самолеты и двигатели к ним. Даже у Соединенных Штатов не получается делать это без взаимодействия с иными государствами. Об этом рассказал управляющий директор, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев журналисту «России-1» Павлу Зарубину, сообщает РИА Новости .

К этому Россия «уже почти» дошла, отметил он.

США, чтобы производить самолеты и двигатели, приходится обращаться за помощью к ЕС и Японии. Россия же делала это раньше, и возобновит такую работу сейчас, подчеркнул Иноземцев.

Вице-премьер России Денис Мантуров ранее заявил, что РФ оказалась единственной страной в мире, которая производит детали для самолетов. При этом, подобное достижение — вынужденная мера. Изначально такая задача не ставилась.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.