Россия не смогла вернуться в первую группу руководящего органа ICAO
Фото - © Apetrov09703. Собственная работа/Wikipedia.org
Россия не попала ни в первую, ни во вторую группу стран в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO). Всего в объединении состоит 193 государств, следует из пресс-релиза ICAO.
На 42-й сессии Ассамблеи ICAO в Монреале состоялось голосование, по итогам которого были избраны Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Эти страны «имеют важнейшее значение в области воздушного транспорта».
Вторую группу, состоящую из стран с наибольшим вкладом в международную гражданскую аэронавигацию, представляют Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария.
30 сентября состоятся выборы в третью группу государств, которые обеспечивают географическое представительство.
Совет ICAO состоит из представителей 36 стран. Этот орган переизбирается каждые три года в ходе сессии ассамблеи, где участвуют делегации 193 государств-членов ICAO.
