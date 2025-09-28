сегодня в 10:24

Россия не смогла вернуться в первую группу руководящего органа ICAO

Россия не попала ни в первую, ни во вторую группу стран в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO). Всего в объединении состоит 193 государств, следует из пресс-релиза ICAO.

На 42-й сессии Ассамблеи ICAO в Монреале состоялось голосование, по итогам которого были избраны Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Эти страны «имеют важнейшее значение в области воздушного транспорта».

Вторую группу, состоящую из стран с наибольшим вкладом в международную гражданскую аэронавигацию, представляют Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария.

30 сентября состоятся выборы в третью группу государств, которые обеспечивают географическое представительство.

Совет ICAO состоит из представителей 36 стран. Этот орган переизбирается каждые три года в ходе сессии ассамблеи, где участвуют делегации 193 государств-членов ICAO.

