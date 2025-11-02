Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в трех регионах

сегодня в 03:45

Приостановлены полеты в Казани, Оренбурге и Ульяновске

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввела временные ограничения на прием и отправление воздушных судов в трех аэропортах.

Под ограничения попали воздушные гавани Казани, Оренбурга и Ульяновска (аэропорт Баратаевка).

Как сообщается в официальном уведомлении, введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Мера предполагает приостановку выполнения рейсов в указанных аэропортах до дальнейшего уведомления.

Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее под ограничения попали воздушные гавани Сочи и Краснодара.