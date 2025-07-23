Росавиация: введены временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее из-за атак дронов в аэропортах Московского авиационного узла 19 и 20 июля были отменены более 300 прилетов и вылетов. Большинство переносов рейсов пришлось на 20 июля.