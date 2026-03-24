Росавиация: во Внуково ввели ограничения на полеты

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее не менее 300 рейсов задержали и отменили в петербургском аэропорту Пулково.

