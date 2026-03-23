Спали на полу: более 300 рейсов задержали и отменили в аэропорту Петербурга

В петербургском Пулкове задержали и отменили более 300 рейсов из-за атаки БПЛА

Не менее 300 рейсов задержали и отменили в петербургском аэропорту Пулково. Там на протяжении девяти часов действовали ограничения на прием и отправку самолетов из-за атаки украинских беспилотников, поэтому пассажиры были вынуждены спать на полу, сообщает SHOT .

Большинство рейсов задержали меньше, чем на 24 часа. С 22 марта отложили вылет 107 рейсов. Еще 69 решили отменить. На прилет задержка у 91 рейса, отменили 66.

В Пулкове отложили рейсы из Москвы, ХМАО. С проблемами столкнулись петербуржцы, летевшие в Ташкент, Мурманск, Калининград и иные направления. При этом есть рейсы, которые задержали более, чем на сутки.

Из-за ограничений петербуржцам пришлось спать на полу в аэропорту Пулково на резиновых ковриках. Рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами. Суммарно в Ленинградской области ликвидировали 60 украинских беспилотников.

На опубликованной записи десятки туристов спят на резиновых ковриках в аэропорту. Девушка, снявшая видео, рассказала, что люди еще не улетели.

