сегодня в 05:44

Росавиация: в трех аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Аэропорты Владикавказ („Беслан“), Грозный („Северный“), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ночью в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.