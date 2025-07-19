Росавиация: в Шереметьево ввели временные ограничения

сегодня в 22:15

В московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Прошлой ночью в аэропорту также были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ четыре часа подряд атаковали Россию дронами. Шесть из них были ликвидированы над Московским регионом, пять из которых летели на Москву.