сегодня в 05:30

Росавиация: в аэропорту «Жуковский» ввели ограничения на полеты

В аэропорту «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт временно не принимает гражданские воздушные суда. Причины и подробности не приводятся.

Однако отмечается, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства противовоздушной обороны с 13.30 мск до 23.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

