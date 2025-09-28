Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны с 13.30 мск до 23.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ .

Сбитые беспилотники были самолетного типа.

«…в период с 13.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В частности, 13 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ совершили ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки противника пострадали 2 мирных жителя. Также в городе наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

