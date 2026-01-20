Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры могут следить за своими рейсами по онлайн-табло.
Ранее стало известно, что авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.