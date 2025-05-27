Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
В аэропорту Калуги начали действовать временные ограничения на полеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Аэрогавань не принимает и не отправляет рейсы. Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Ранее в аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново, Ярославля, Тамбова и Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов.
Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры, а также иные службы воздушных гаваней предприняли нужные меры, чтобы защитить пассажиров.