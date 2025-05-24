Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку рейсов Транспорт сегодня в 08:30

В аэропорту Калуги (Грабцево) перестали действовать ограничения, которые ввели ранним утром 24 мая. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения перестали действовать в 08:00. Запрет на прием и отправку самолетов вводили, чтобы обеспечить безопасность самолетов. Ранее сообщалось, что аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов 24 мая в 04:45. Цель — обеспечение безопасности пассажиров. Причина закрытия не сообщалась.