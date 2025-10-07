Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушные гавани временно не принимают и отправляют гражданские самолеты.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Также сообщается, что аэропорт Волгограда возобновил работу.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили восемь беспилотников над российскими регионами.
