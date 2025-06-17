Росавиация: в аэропортах Москвы ввели временные ограничения

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В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Ранее Росавиация сообщала о вводимых в нескольких регионах ограничениях на полеты гражданских самолетов. В частности, временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода.