Росавиация: в аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Тамбова введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорты временно не принимают гражданские воздушные суда. Причины и подробности не приводятся.
Однако отмечается, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее средства противовоздушной обороны с 13.30 мск до 23.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.
