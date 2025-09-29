сегодня в 02:22

Росавиация: в аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Тамбова введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты временно не принимают гражданские воздушные суда. Причины и подробности не приводятся.

Однако отмечается, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства противовоздушной обороны с 13.30 мск до 23.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.