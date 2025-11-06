сегодня в 07:54

Росавиация: в аэропортах Иванова и Ярославля сняты ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены для аэропортов Иванова и Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации .

Ранее они были введены в нескольких российских городах. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Сейчас аэропорты Иванова и Ярославля снова принимают и отправляют воздушные суда.

Ранее в аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения на полеты.

