Росавиация: в аэропортах Иванова и Ярославля сняты ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены для аэропортов Иванова и Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ранее они были введены в нескольких российских городах. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Сейчас аэропорты Иванова и Ярославля снова принимают и отправляют воздушные суда.
Ранее в аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения на полеты.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.