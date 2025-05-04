Росавиация сняла ограничения с работы московского аэропорта Внуково

Утром 4 мая в Москве приостанавливалась работа аэропорта Внуково с целью обеспечения безопасности пассажирам. Начиная с 10:30 по московскому времени, воздушная гавань работает в штатном режиме, об этом рассказал в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет, выполнявший рейс во Внуково», — пояснил Кореняко.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и другие службы Внуково делали все возможное, чтобы в период воздушной опасности никто не пострадал.

На данный момент угроза безопасности отсутствует. Аэропорт снова принимает и отправляет самолеты.