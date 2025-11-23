Росавиация приостановила работу московского аэропорта Внуково

сегодня в 11:53

В первой половине дня 23 ноября Росавиация остановила работу аэропорта Внуково, который временно перестал отправлять и принимать самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По словам Кореняко, во Внуково ограничен прием и выпуск самолетов до особого распоряжения.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь ФАВТ.

Ранее на подлете к Москве сбили три вражеских беспилотника. Об этом сообщал столичный мэр Сергей Собянин.

