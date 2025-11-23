Третий беспилотник сбит на подлете к Москве силами ПВО

сегодня в 09:50

Собянин: силами ПВО 23 ноября сбит еще один беспилотник ВСУ на подлете к Москве

Утром 23 ноября дежурными средствами ПВО был ликвидирован очередной украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще одно беспилотное средство, летевшее на Москву», — сообщил Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков вражеского дрона уже работают оперативные службы.

Ранее сообщалась, что дежурные средства ПВО ликвидировали первый за сутки украинский дрон на подлете к Москве примерно в 03:30. Вторую попытку атаковать российскую столицу противник совершил примерно в 06:20. Оба БПЛА были успешно ликвидированы.

