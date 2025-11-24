Росавиация приостановила работу аэропорта в Нижнем Новгороде

В ночь на 24 ноября Росавиация остановила работу аэропорта в Нижнем Новгороде. Воздушная гавань временно перестала отправлять и принимать самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.