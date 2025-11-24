Росавиация приостановила работу аэропорта в Нижнем Новгороде

Транспорт

В ночь на 24 ноября Росавиация остановила работу аэропорта в Нижнем Новгороде. Воздушная гавань временно перестала отправлять и принимать самолеты. Об этом в своем  Telegram-канале  сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничен прием и выпуск самолетов до особого распоряжения.

Меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввела временные  ограничения  на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах юга и центральной России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.