Росавиация приостановила работу аэропорта в Нижнем Новгороде
В ночь на 24 ноября Росавиация остановила работу аэропорта в Нижнем Новгороде. Воздушная гавань временно перестала отправлять и принимать самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Отмечается, что ограничен прием и выпуск самолетов до особого распоряжения.
Меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах юга и центральной России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.