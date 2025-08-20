Росавиация приняла решение аннулировать сертификат АУЦ авиакомпании «Ангара»
Восточно-Сибирское межтерриториальное управление Росавиации провело внеплановую проверку иркутской авиакомпании «Ангара» и обнаружило серьезные нарушения. По результатам инспекции федеральное ведомство отозвало сертификат авиационного учебного центра компании, об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.
Проверяющие установили, что при обучении авиационных специалистов были нарушены федеральные авиационные правила, утвержденные приказом № 289 Министерства транспорта от 29 сентября 2015 года. Эти правила определяют, как должны работать организации, занимающиеся подготовкой авиационного персонала.
До аннулирования сертификата центр занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.
Теперь авиакомпания «Ангара» должна направлять своих сотрудников на обучение в сторонние авиационные учебные центры, имеющие необходимые сертификаты. Собственной базы для подготовки персонала у компании больше нет.