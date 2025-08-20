Росавиация приняла решение аннулировать сертификат АУЦ авиакомпании «Ангара»

сегодня в 22:30

Восточно-Сибирское межтерриториальное управление Росавиации провело внеплановую проверку иркутской авиакомпании «Ангара» и обнаружило серьезные нарушения. По результатам инспекции федеральное ведомство отозвало сертификат авиационного учебного центра компании, об этом сообщается на официальном сайте Росавиации .

Проверяющие установили, что при обучении авиационных специалистов были нарушены федеральные авиационные правила, утвержденные приказом № 289 Министерства транспорта от 29 сентября 2015 года. Эти правила определяют, как должны работать организации, занимающиеся подготовкой авиационного персонала.

До аннулирования сертификата центр занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.

Теперь авиакомпания «Ангара» должна направлять своих сотрудников на обучение в сторонние авиационные учебные центры, имеющие необходимые сертификаты. Собственной базы для подготовки персонала у компании больше нет.