Росавиация получила доступ к управлению московским аэропортом Домодедово

«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу», — говорится в решении суда.

Также Арбитражный суд наложил арест на имущество группы Домодедово по требованию Генпрокуратуры РФ. Ограничительные меры коснулись всех активов компании, включая акции и доли в юридических лицах, принадлежащие бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.

Вместе с тем судебная инстанция установила ряд ограничений для действующего руководства. В частности, запрещено открывать новые банковские счета, препятствовать работе аэропорта и ухудшать условия труда сотрудников. Также руководству запрещено отчуждать активы компаний группы и предпринимать любые шаги, которые могли бы нарушить стабильное функционирование воздушных перевозок.

Ранее российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что не планирует покупать аэропорт Домодедово. Он отметил, что этот актив его не интересует.