Аркадий Ротенберг не заинтересован в покупке аэропорта «Домодедово»

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что ему неинтересны ни активы, ни сам московский аэропорт Домодедово, поэтому он не планирует его приобретать, пишет РБК .

Слухи о том, что у Домодедово в ближайшем времени может смениться хозяин, распространились на фоне иска Генеральной прокуратуры России к текущему владельцу воздушной гавани Дмитрию Каменщику. После этого Ротенберг заявил, что даже если столичный аэропорт будет предложен инвесторам, он не станет его приобретать из-за отсутствия интереса.

Генеральная прокуратура подала судебный иск против владельца Домодедово Дмитрия Каменщика и еще 31-го фигуранта. Заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Подмосковья 28 января. Сообщается, что за этим обращением стоит один из заместителей генерального прокурора, который инициировал проверку законности приватизации аэропортовых объектов.

Надзорное ведомство намерено добиться передачи государству всех акций холдинга, управляющего аэропортом. В иске утверждается, что Каменщик и бывший глава наблюдательного совета Валерий Коган, будучи иностранными гражданами, нелегально управляли активами аэропорта и осуществляли вывод прибыли за пределы России, что противоречит российскому законодательству.

Ранее сообщалось, что Ротенберг вложил 15 млрд рублей в сеть отелей Ялты, которые расположены на месте санатория «Жемчужина».