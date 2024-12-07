Ротенберг вложил 15 млрд рублей в отели на месте санатория «Жемчужина» в Ялте

Новый гостиничный комплекс, в который 15 млрд рублей вложил бизнесмен Аркадий Ротенберг, на месте санатория «Жемчужина» появится к 2027 году, пишет РБК .

Гостиничный комплекс, который возведут на месте санатория «Жемчужина» в Ялте, получит название «Рахиль» — в честь матери Ротенберга. В него будет входить два отеля: один пятизвездочный на 180 номеров, а второй четырехзвездочный на 140 номеров для отдыхающих. Для удобства туристов на территории комплекса появится медицинский центр, рестораны и территории для различных бизнес-конференций, а также банкетов.

Компания «Визант Групп», находящаяся под контролем Ротенберга, ответственна за пять санаториев на южном Крымском побережье. Их купили на аукционе еще в 2018 году. Одним из приобретенных объектов является санаторий «Жемчужина», расположенный рядом с «Ласточкиным гнездом». На момент покупки стоимость санатория составляла 529 миллионов рублей. Ротенберг в 2021 году анонсировал свои амбициозные планы на реконструкцию приобретенной недвижимости.

Ранее Ротенберг сообщил, что, несмотря на экономическую ситуацию в России, бизнес продолжает оформлять кредиты и вкладывать их в строительную отрасль.