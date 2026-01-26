Росавиация: пассажиров регистрируют на рейсы вручную из-за сбоя Leonardo

сегодня в 16:52

Минтранс и Росавиация усилили мониторинг за вылетами самолетов на фоне сбоя в работе системы бронирования Leonardo, сообщает пресс-служба Росавиации.

Специалисты ведомств принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать влияние возникших неполадок в работе сервиса на расписание полетов. Им помогают в этом аэропорты и авиакомпании.

Например, в некоторых местах проводится ручной способ регистрации на рейсы. Принимаются иные меры реагирования на ситуацию.

Ранее «Аэрофлот» заявил, что временно не регистрирует пассажиров и багаж из-за сбоя в работе Leonardo. Людей предупредили о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов.

