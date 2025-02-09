Росавиация отменила ограничения в нижегородском аэропорту Стригино

сегодня в 09:18

Нижегородский аэропорт Стригино не работал чуть больше четырех часов. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что в 8:46 по московскому времени все ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — пояснил Кореняко.

Информация о приостановке работы нижегородского аэропорта Стригино появилась в 4:40 по московскому времени.

Чуть ранее Росавиация приостановила работу аэропорта в Санкт-Петербурге. Эти ограничения были сняты в 8:15 по московскому времени в связи с отсутствием угрозы.