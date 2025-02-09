сегодня в 06:03

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода в целях обеспечения безопасности пассажиров приостановил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04.40 МСК введены также в аэропорту Нижний Новгород», — сообщил он.

Причина приостановки работы воздушной гавани не уточняется.

Ранее аэропорт Мурманска возобновил работу после введения временных ограничений на полеты.