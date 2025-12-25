сегодня в 20:23

Росавиация отменила ограничения на ночные полеты в Израиль

25 декабря Росавиация сняла ограничения, ранее введенные на выполнение авиарейсов из России в Израиль в ночное время. В период запрета нельзя было осуществлять полеты с 01:00 ночи до 07:00 по московскому времени, сообщает ТАСС .

В Росавиации сообщили, что отмена лимитов на полеты в указанный период позволит российским авиаперевозчикам более эффективно планировать расписание рейсов между двумя странами. Теперь авиакомпании смогут совершать полеты в любое время суток.

«Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров», — говорится в сообщении.

Данное решение стало результатом тщательной оценки ситуации на Ближнем Востоке и было согласовано с другими заинтересованными органами.

Ранее сообщалось, что полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Ирака, Иордании и Катара были запрещены из-за эскалации конфликта между исламской республикой и еврейским государством.

