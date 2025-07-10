Росавиация опровергла информацию об ограничениях работы аэропорта Жуковский

Аэропорт Жуковский осуществляет прием и отправку рейсов в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он опроверг появившиеся в Сети заявления о том, что аэрогавань якобы закрыта.

Днем в четверг на территории Московского региона были уничтожены минимум 3 дрона ВСУ. Они пытались ударить по столице. Один из БПЛА заметили на юге Подмосковья. Момент его уничтожения попал на видео.

Информация о том, что аэропорт не работает, появилась в связи с атакой беспилотников.