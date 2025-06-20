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Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Они временные, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры предприняли для обеспечения безопасности пассажиров гражданских самолетов.

19 июня аэропорт Волгограда в четвертый раз за сутки приостановил прием и отправку самолетов. Меры предпринимались для обеспечения безопасности пассажиров.

В последний раз ограничения аэропорт Волгограда снимал 20 июня около 05:00 утра.