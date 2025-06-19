Аэропорт Волгограда в четвертый раз за день остановил работу

сегодня в 23:24

Аэропорт Волгограда в четверг вновь временно прекратил прием и отправку рейсов — это уже четвертый случай за последние сутки. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале , ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов у перевозчиков и быть готовыми к возможным задержкам.

В Росавиации подчеркивают, что все принимаемые меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов.

Ранее сегодня аэропорт трижды возобновлял работу после подобных остановок.