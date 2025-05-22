Росавиация: московские аэропорты обслуживают рейсы в плановом режиме

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работу в штатном режиме, следуя обновленному суточному расписанию, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Согласно данным на 20:00 по московскому времени, в столичных аэропортах на срок более 2 часов задержаны лишь 11 рейсов.

Кореняко добавил, что авиакомпании своевременно информируют пассажиров о том, что нужно прибыть в аэропорты к изменившемся времени отправления. При этом в залах ожидания нет большого скопления людей.

В четверг в столичных аэропортах отменили и задержали более 160 рейсов в связи с массированной атакой украинских беспилотников на Московский регион. Вторые сутки подряд ВСУ предпринимают попытки атаковать Москву с помощью БПЛА.