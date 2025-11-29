Росавиация: директива Airbus не коснется самолетов российских авиакомпаний

сегодня в 17:59

Директива по обновлению программного обеспечения Airbus A320 не касается самолетов, используемых российскими авиакомпаниями. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

Специалисты провели предварительный анализ указа. Они выяснили, что директива не затрагивает самолеты российских авиакомпаний.

В Росавиации добавили, что безопасность полетов является ключевым приоритетом для всех участников авиатранспортной системы России.

Ранее Airbus решила ввести срочное обновление программного обеспечения из-за критической уязвимости бортовых компьютеров семейства Airbus A320 к солнечной радиации. Срочное обновление потребовалось для шести тысяч самолетов. Из-за этого авиакомпании по всему миру задерживают рейсы.

