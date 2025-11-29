Около 6 тыс. самолетов Airbus нуждаются в срочной замене ПО

Компания Airbus отзывает почти половину всего мирового парка самолетов A320 для обновления программного обеспечения. В срочном обновлении ПО нуждаются около шести тысяч воздушных судов, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Ремонт в основном предусматривает откат к предыдущей версии ПО.

Отмечается, что эти меры могут привести к отменам и задержкам рейсов во многих странах.

Как пишут авторы статьи, это один из крупнейших массовых отзывов самолетов Airbus за полвека.

Ранее пауэрбанк начал гореть на борту самолета Airbus A321 компании Air China, который летел из китайского Ханчжоу в Сеул в Южной Корее. Воздушному судну пришлось экстренно сесть.

