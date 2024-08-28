Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска работают без ограничений

Воздушные гавани Нижнекамска и Казани начали работать без ограничений с 12:30. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Во время наложения временных ограничений на территорию других аэропортов отправили 10 самолетов. Из них восемь воздушных судов изначально летели в Казань, и два - в Нижнекамск.

Аэропорты обоих городов работали с ограничениями, начиная с утра среды. Такие меры принимали, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее Baza сообщала о том, что казанский аэропорт временно остановил работу из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Некоторые рейсы вылетали и приземлялись с задержкой.