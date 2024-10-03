Росавиация: аэропорт Нижнекамска возобновил работу

сегодня в 09:54

В 09:33 начал принимать и отправлять самолеты аэропорт Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения на полеты вводились в аэропорту Нижнекамска в 07:45. Самолеты не принимали и не отправляли.

Ограничения вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Над этим работали экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и сотрудники служб воздушной гавани.

Ранее временно не работал аэропорт Казани из-за угрозы беспилотников ВСУ. Он начал принимать и отправлять рейсы в 08:59.