Аэропорт Казани снова принимает и отправляет самолеты после угрозы атаки БПЛА

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Аэропорт Казани возобновил работу в 08:59. Самолеты принимают и выпускают из воздушной гавани, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на работу аэропорта Казани накладывались, чтобы обезопасить пассажиров воздушных судов. Над этим работали экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и другие службы в аэропортах.

Для Росавиации обеспечение безопасности полетов — главный приоритет.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани не работал с 06:00 3 октября. Одной из причин была угроза украинских беспилотников.