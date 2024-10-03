Аэропорт Казани снова принимает и отправляет самолеты после угрозы атаки БПЛА
Росавиация: аэропорт Казани возобновил работу
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Аэропорт Казани возобновил работу в 08:59. Самолеты принимают и выпускают из воздушной гавани, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения на работу аэропорта Казани накладывались, чтобы обезопасить пассажиров воздушных судов. Над этим работали экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и другие службы в аэропортах.
Для Росавиации обеспечение безопасности полетов — главный приоритет.
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани не работал с 06:00 3 октября. Одной из причин была угроза украинских беспилотников.