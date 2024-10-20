Росавиация: аэропорт Казани снова принимает и отправляет рейсы

Аэропорт Казани снова работает без ограничений. Об этом написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на прием и отправку самолетов из казанского аэропорта ввели сегодня около 09:00. Такой шаг принимался для обеспечения безопасности полетов.

Во время ограничений некоторые летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасные аэродромы. Так, в Ульяновск, Самару и Чебоксары отправили пять воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани был введен план «Ковер». На такой шаг пошли из-за угрозы со стороны украинских беспилотников.