Роботы-гуманоиды будут помогать собирать лайнеры Airbus

сегодня в 15:38

Авиастроительная компания Airbus купила у китайской UBTech Robotics промышленную версию робота-гуманоида. Машины будут привлекаться к сборке самолетов, сообщает РИА Новости .

Планируется, что роботы-гуманоиды будут работать на предприятиях Airbus. Их задача — помогать собирать авиалайнеры.

Также в рамках соглашения стороны договорились в дальнейшем расширять применение человекоподобных роботов в авиастроении.

Как пишет South China Morning Post, Airbus получила робота Walker S2. Он оснащен многофункциональными манипуляторами и системой машинного зрения. Рост такого робота-гуманоида составляет 1,76 м.

Ранее в центре столице робот-доставщик застрял в сугробе. Ему помогли выбраться из ловушки прохожие.

