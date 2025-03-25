РКН о ситуации с Zeekr: закон не предусматривает разрешения на работу с данными

Telegram-канал Mash опубликовал материал о том, что якобы из-за действий Роскомнадзора автопроизводители Zeekr и LiXiang не смогут выйти на российский рынок в 2025 году. В пресс-службе ведомства опровергли эту информацию.

В публикации сообщалось, что Роскомнадзор якобы требует от LiXiang защитить персональные данные россиян и создать надежную базу данных. На этот шаг компании «предстоит потратить большое количество средств».

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что в рамках законодательства не предусматривается разрешение от ведомства на работу с персональными данными в РФ, а также локализацию баз данных. Чтобы получить разъяснения, компания не обращалась к сотрудникам ведомства.

Требования о локализации персональных данных в России функционируют с 2015 года. Локализация баз ПД — стандартный сервис хостинг-провайдера. Эту услугу можно без особых сложностей получить у большого количества фирм.