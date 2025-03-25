Китайские авто LiXiang и Zeekr официально появятся в РФ не раньше 2026 года

Машины от китайских брендов LiXiang и Zeekr официально будут представлены в РФ не раньше 2026 года. В этом году зайти на российский рынок они не успевают из-за требований Роскомнадзора, сообщает Mash .

Около недели назад представители компании LiXiang приезжали в РФ. Они вели переговоры с поставщиками автомобилей. На встрече обсуждали выход на российский рынок. Но дальше диалога дело не зашло.

Роскомнадзор требует от LiXiang, чтобы персональные данные россиян были под защитой, а база данных оказалась надежной. На это компании придется потратить большое количество денег.

Ранее спрос на элитные китайские авто LiXiang L7 и L9 в России упал на 50%.