Китайские авто LiXiang и Zeekr официально появятся в РФ не раньше 2026 года
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Машины от китайских брендов LiXiang и Zeekr официально будут представлены в РФ не раньше 2026 года. В этом году зайти на российский рынок они не успевают из-за требований Роскомнадзора, сообщает Mash.
Около недели назад представители компании LiXiang приезжали в РФ. Они вели переговоры с поставщиками автомобилей. На встрече обсуждали выход на российский рынок. Но дальше диалога дело не зашло.
Роскомнадзор требует от LiXiang, чтобы персональные данные россиян были под защитой, а база данных оказалась надежной. На это компании придется потратить большое количество денег.
Ранее спрос на элитные китайские авто LiXiang L7 и L9 в России упал на 50%.