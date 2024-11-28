Рядом с МЦК «Коптево» образовалась пробка из-за самосвала

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«МК»: из-за дорожных работ рядом с МЦК «Коптево» образовалась сильная пробка

На трамвайные пути рядом с разворотным кругом МЦК «Коптево» из кузова самосвала высыпалось две крупных кучи неустановленного материала. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Из-за самосвала перегорожено движение для автомобилей. Образовалась пробка.

Трамваи тоже перестали ходить. На «Яндекс Картах» рядом со станцией МЦК Коптево образовались пробки «красного» и «коричневого» цвета.

Ранее поезд, ехавший из Монино в Москву, столкнулся с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде на улице Первомайской в городском округе Щелково. Водитель транспортного средства ремонтировал дорогу на объекте инфраструктуры.