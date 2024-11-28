Рядом с МЦК «Коптево» образовалась пробка из-за самосвала
«МК»: из-за дорожных работ рядом с МЦК «Коптево» образовалась сильная пробка
На трамвайные пути рядом с разворотным кругом МЦК «Коптево» из кузова самосвала высыпалось две крупных кучи неустановленного материала. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Из-за самосвала перегорожено движение для автомобилей. Образовалась пробка.
Трамваи тоже перестали ходить. На «Яндекс Картах» рядом со станцией МЦК Коптево образовались пробки «красного» и «коричневого» цвета.
Ранее поезд, ехавший из Монино в Москву, столкнулся с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде на улице Первомайской в городском округе Щелково. Водитель транспортного средства ремонтировал дорогу на объекте инфраструктуры.